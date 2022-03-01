На каждого беженца в Волгоградской области выделяют 1500 рублей в день

В регионе сейчас около 640 беженцев. Фото: АВО

В Волгоградской области решили почти вдвое увеличить суммы на содержание беженцев из Донбасса. Вместо 800 рублей в сутки на каждого прибывшего из ДНР и ЛНР теперь из бюджета региона выделяют по 1500 рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление администрации региона.

На проживание каждого беженца из ЛНР и ДНР в пунктах временного размещения (по большей части в гостиницах) из резервного фонда Волгоградской области выделят 900 рублей вместо 550 рублей. А на питание вынужденных покинуть свои дома жителей Донбасса заложили 600 вместо 250 рублей в сутки. При этом введенные изменения действуют с первого дня прибытия беженцев в регион.

Напомним, на сегодня в Волгоградской области нашли убежище около 640 человек. С понедельника 127 школьников, приехавших в регион из ДНР и ЛНР, пошли в школы в Волгограде и Волжском.