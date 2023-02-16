В 2023 году в Волгоградской области отремонтируют и построят более 550 км дорог

На обновление трасс выделили миллиарды рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2023 году в Волгоградской области отремонтируют и построят более 550 километров дорог. В планах также реконструкция 13 мостов. Для Волгограда закупят 54 троллейбуса с автономным ходом, 196 газомоторных автобусов и 20 электробусов. Такие данные озвучил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев 16 февраля на «парламентском часе» в Волгоградской областной Думе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

В 2023 году по проекту «Безопасные качественные дороги» на обновление трасс в Волгоградской области выделили 10,4 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют и построят более 340 километров автодорог и реконструируют 13 мостов. Среди крупных проектов - строительство трассы через пойму и продолжения улицы Электролесовской до Кировского района, капремонт моста на Третьей продольной.

Еще 70 километров на 16 автотрассах в области обновят по программам – «Развитие транспортной системы» и «Комплексное развитие сельских территорий». Плюс к этому продолжат обновлять московскую и ростовскую трассы, строить обход Волгограда.

- В стадии решения находятся вопросы строительства второй очереди моста через Волгу (из центра Волгограда в Краснослободск), продолжения Третьей и Нулевой продольных магистралей, а также двух мостов от острова Сарпинский до Ворошиловского и Красноармейского районов Волгограда, - рассказали в облдуме.