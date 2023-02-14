В Волгограде судят за мошенничество гражданина Абхазии, набравшего кредитов 17 лет назад

Дело рассмотрит Ворошиловский районный суд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 2006 году гражданин Абхазии набрал кредитов на 1,5 миллиона рублей под залог своего автомобиля и не деньги не вернул. Спустя 17 лет за мошенничество в крупном размере ему грозит до 10 лет колонии. Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело скрывавшегося от следствия 59-летнего мужчины, сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

По версии следствия, первый кредит под залог авто абхазец взял в январе 2006-го, второй – по дубликату ПТС в феврале того же года. Деньги не вернул. При этом он ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации, сообщив, что обременений на машину не имеется. Долгие годы мужчина был в федеральном розыске, задержали его только в 2022 году. Свою вину он не признает. Ждать суда будет под стражей.