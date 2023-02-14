Трассы Волгоградской области заметает снегом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградскую область вернулась настоящая зима. Снег заметает как областной центр, так и районы. Полицейские предупредили водителей о неблагоприятных погодных условиях на трассах Волгоградской области, снег идет во всех направлениях, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Обильные осадки отмечаются на Ростовском направлении, - отметили в региональном Главке МВД.

На трассы региона выехали дополнительные экипажи ДПС. ГИБДД просит водителей соблюдать скорость и дистанцию на магистралях.

Отметим, из-за снегопада в Волгограде 14 февраля образовались 8-балльные пробки.