В Волгограде из-за снегопада образовались пробки в 8 баллов

Утром 14 февраля в Волгограде образовались пробки из-за снегопада Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снегопад, который начался в Волгограде ночью, утром 14 февраля привел к пробкам на дорогах. В 9.00 заторы на магистралях оцениваются в 8 баллов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки».

Основные затруднения на Первой и Второй продольных. В Краснооктябрьском районе образовалась пробка на проспекте Ленина от остановки «стадион Монолит» до Дворца спорта по направлению в центр. На Второй продольной заторы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном районах, особенно движение затруднено после Мамаева кургана до улицы Хиросимы, а также от Двинской до Рокоссовского. В Ворошиловском районе стоит улица Рабоче-Крестьянская от станции «Ельшанка» до площади Чекистов. В Советском районе огромная пробка на Университетском проспекте от «Акварели» до улицы Кабардинской – это более пяти километров. В Красноармейском районе водители теряют много времени на проспекте Героев Сталинграда в районе моста через ВДСК.

Крупный затор и на трассе в Волго-Ахтубинской пойме от поселка Третий Решающий до Госпитомника.

Отметим, снег по прогнозам синоптиков будет идти весь день 14 февраля. В мэрии сообщили, что спецтехника начала работу в 3 часа ночи. К 6 часам были обработаны все основные городские магистрали, после чего спецмашины перешли на второстепенные проезды. Задействовано 70 единиц спецтехники.