4,2 млн рублей на развитие виноградарства получит Волгоградская область

Вина из волгоградского винограда известны далеко за пределами региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградская область – один из самых северных регионов России, где развивается виноградарство. На развитие этой отрасли региону в этом году выделят порядка 2 миллионов рублей, всего на 2023 - 2025 годы – 4,2 миллиона. Средства направят на закупку саженцев и удобрений, а также мелиорацию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете сельского хозяйства.

Помимо Волгоградской области поддержку получат виноградари еще 4 субъектов ЮФО, 7 субъектов СКФО, а также Татарстан и Орловская область.

Виноград в Волгоградской области выращивают в Дубовском, Камышинском и Среднеахтубинском районах. В прошлом году собрали 300 тонн – в полтора раза больше, чем в 2021-м. В целом площадь виноградников сейчас достигла 82 га. Вина из волгоградского винограда известны далеко за пределами региона.