Состав всех УИК Волгоградской области сменят к выборам 2024 года

Избирком обновит состав комиссий. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Состав всех участковых избирательных комиссий Волгоградской области обновят к выборам 2024 года. Срок полномочий нынешних УИК истекает в 2023 году. Накануне в облизбиркоме состоялось совещание с председателями ТИКов, на котором обсудили формирование новых комиссий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ИКВО.

В марте 2023 года в избирательной комиссии Волгоградской области начнут собирать предложения по новым кандидатам, которые могут войти в состав УИКов на ближайшую пятилетку. Им предстоит подготовить и провести выборы президента РФ и в органы госласти региона.

На совещании в облизбиркоме обсудили сроки формирования новых комиссий, подачу документов и проверку сведений о кандидатах. Уже 12 февраля в Волгоградской области пройдут первые выборы этого года. В Николаевском районе будут досрочно выбирать главу Ленинского сельского поселения.