Росводресурсы готовят Волжскую ГЭС к весеннему половодью

Сбросы на Волжской ГЭС немного увеличили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росводресурсы установили режим работы гидроузлов Волжско-Камского каскада до весны 2023 года. Сбросы воды на волгоградском гидроузле - Волжской ГЭС - с 11 февраля по 10 марта немного увеличили до 5100 кубометров в секунду. Озвучен и прогноз на половодье в Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Росводресурсах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первом квартале 2023 года на Волжско-Камском каскаде приток воды ожидается близким к норме – в водохранилища поступит примерно 119%. На половодье влияют количество выпавшего снега, запасы в нем воды, глубина промерзания почвы и другие факторы.

Сейчас снега нет только на 2% территории Волжско-Камского бассейна, в остальных местах высота сугробов варьируется от 1 до 60 сантиметров. Толщина льда на реках - от 20 до 30 сантиметров. В феврале холоднее обычного будет ниже Саратова, Самары и Уфы. В остальной части температура будет выше обычного. Режимы работы Волжской ГЭС и других гидроузлов будут корректировать в зависимости от складывающейся обстановки.