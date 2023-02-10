В Котово 10 февраля снова прорвало водопровод

Без воды два дома и школа. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Сегодня утром, 10 февраля, в райцентре Котово Волгоградской области случился второй порыв трубы. Течь специалисты обнаружили в районе улицы Разина, 10 около 8 часов утра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котово.

В результате коммунальной аварии без воды остались Музыкальная школа и дома 6 и 8 по улице Разина. На месте работает аварийная бригада, которая устраняет течь.

- В Котово уже реализуется проект по реконструкции всей сети водоснабжения. Над проблемой работают, чтобы такие порывы ушли в историю, - комментируют в администрации городского поселения.

По информации администрации, завершится реконструкция уже в 2024 году. Напомним, что порыв трубы в Котово произошел 9 февраля, но уже вечером власти города сообщили, что течь ликвидирована.