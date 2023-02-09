В Волгоградской области количество самозанятых за год выросло в 1,7 раза

Часто в самозанятые идут парикмахеры и репетиторы. Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедший год в Волгоградской области количество самозанятых выросло в 1,7 раза. На 1 февраля 2023 года на специальный налоговый режим перешли 90,5 тысячи человек. В бюджет от них поступило около 365 миллионов рублей налога, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФНС по региону.

В среднем каждый месяц в Волгоградской области число переходящих на «налог на профессиональный доход» растет на 3 тысячи человек. Среди самозанятых больше всего парикмахеров, репетиторов и тех, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками. Также этот статус получают те, кто сдает в аренду свои квартиры.