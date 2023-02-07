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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:54

Под Волгоградом в гараже нашли тело 35-летнего мужчины

Камышинские следователи выясняют причины его смерти
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи выясняют причины смерти 35-летнего жителя Волгоградской области, тело которого обнаружили в гараже. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru руководитель следственного отдела по городу Камышину, полковник юстиции Сергей Наумов, по данному факту сотрудники следкома организовали проверку.

Известно, что молодой житель Камышина в день трагедии ушел из дома в гараж, откуда уже не вернулся. По предварительной информации, мужчина мог покончить с собой из-за проблем. Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства трагедии.