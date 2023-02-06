На высокой скорости вылетел на встречку: стали известны подробности смертельного ДТП под Волгоградом с участием главврача ЦРБ

За рулем иномарки находился главврач ЦРБ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

6 февраля стали известны обстоятельства смертельного ДТП на трассе в Волгоградской области с участием главврача Камышинской ЦРБ Владимиром Галушкиным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне 58-летний водитель «Лексуса» устроил аварию с двумя погибшими и двумя пострадавшими.

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, в 10.54 часов мужчина за рулем «Лексус RX300» ехал по автодороге «Иловля-Ольховка» в Иловлинском районе. На 38 километре трассы на полной скорости выехал на полосу встречного движения, где протаранил «ВАЗ-2112», за рулем которого находился 32-летний автомобилист. Удар был насколько сильный, что от обеих машин остались груды металла.

- В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте. Водитель автомашины «Лексус» и 16-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» доставлены в больницу, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Между тем в Камышинской ЦРБ подтвердили, что Владимир Галушкин получил травмы в результате ДТП и сейчас находится в медучреждении, когда вернется к работе – неизвестно.

В больнице находятся еще два человека - нарушивший ПДД водитель и 16-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В комитете здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших на сегодняшний день:

- Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Подросток в стабильно тяжелом состоянии, планируется перевод в отделение сочетанной травмы, - уточнили в облздраве.

Напомним, Галушкин возглавил ЦРБ в июне 2016 года. До этого он был начальником военного госпиталя в Камышине. Также известно, что мужчина является подполковником запаса, кавалером двух «Орденов Мужества».

Затем Галушкин несколько лет проработал в должности замдиректора Волгоградского областного центра медицины катастроф. После чего стал руководителем ЦРБ. У него большой стаж и опыт в сфере здравоохранения. Перед новым главврачом ставили серьезные задачи – навести порядок в реанимационном отделении и повысить уровень медпомощи в кардиологии.