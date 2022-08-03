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Общество3 августа 2022 10:07

Полторы тысячи паломников посетили 3 августа Усть-Медведицкий монастырь в Волгоградской области

Одному из самых древних монастырей Волгоградской митрополии исполняется 370 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области 3 августа отмечают 370-летие Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. В святой обители в Серафимовичском районе проводятся торжественные мероприятия. Монастырь называют жемчужиной Дона.

В одном из самых древних монастырей региона 3 августа проходят богослужение, проповедь Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Также в программе – выступление Московского мужского академического хора, хора монахинь Усть-Медведицкого монастыря и других коллективов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете по делам национальностей и казачества, гостями праздника стали 1,5 тысячи паломников из разных регионов страны и зарубежья. Праздничные мероприятия транслируются на большом экране, установленном снаружи монастыря.

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь в Серафимовичском районе является одним из популярных туристических мест в Волгоградской области. Среди его достопримечательностей - храм Преображения Господня с 33 куполами, Казанский собор, монастырские пещеры, каменная плита с отпечатками рук настоятельницы игуменьи Арсении, святой источник с купальней.