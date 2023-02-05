16-летняя девушка в тяжелом состоянии в больнице после ДТП с участием «Лексуса» под Волгоградом

Девушка единственная, кто выжил в салоне "двенадцатой", но ее состояние тяжелое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Комитет здравоохранения Волгоградской области уточнил данные о состоянии пострадавших в страшном ДТП, которое случилось 5 февраля в 11.20 на трассе Иловля – Ольховка в Волгоградской области. Напомним, водитель и пассажир «двенадцатой» погибли на месте. По данным полиции и облздрава, после аварии в больнице скорой помощи №25 в Волгограде находятся двое: 16-летняя девушка из салона «двенадцатой» и 59-летний водитель иномарки.

Состояние несовершеннолетней пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. Второй пострадавший чувствует себя лучше: мужчина лечится в отделении нейрохирургии.

В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт столкновения, но даже предварительно не говорят, по чьей вине случилось ДТП. Водитель премиального внедорожника, по некоторым данным, оказался весьма непростым человеком. По неподтвержденным данным, это главный врач ЦРБ Камышинского района.