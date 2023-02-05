В ДТП с «Лексусом» главврача ЦРБ в Волгоградской области погибли два человека

Водитель и пассажирка "двенадцатой" погибли на месте, 16-летняя девушка-подросток в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла в воскресенье, 5 февраля, на трассе Иловля – Ольховка в Иловлинском районе Волгоградской области. Это случилось в 11.20 на 38-м километре дороги. Кто виноват в столкновении автомобилей Lexus и «ВАЗ-2112», в полиции пока не говорят – в обстоятельствах еще предстоит разобраться, тем более что за рулем иномарки был непростой водитель. По информации местных телеграм-каналов, это главный врач одной из больниц Волгоградской области.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на месте ДТП погиб и водитель, и пассажир отечественного авто. Еще одна девушка, которая ехала в салоне «двенадцатой», выжила, но получила тяжелейшие травмы. 16-летнюю пассажирку увезли в 25-ю больницу Волгограда, за ее жизнь сейчас борются врачи.

59-летний водитель «Лексуса» тоже в БСМП №25, но, по данным комитета здравоохранения региона, чувствует он себя лучше, чем девочка из «двенадцатой». Мужчина в состоянии средней степени тяжести, он находится в отделении нейрохирургии.

Водитель "Лексуса" лечится в нейрохирургии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пока о возбуждении уголовного дела и внутренних проверках ни полиция, ни комитет здравоохранения не заявляли.