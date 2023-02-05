Когда волгоградцы увидят Снежную Луну, рассказали в планетарии

Полнолуние - еще один лишний повод устроить романтическое свидание. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Идеально круглая Снежная Луна предстанет перед взором волгоградцев уже сегодня вечером. В Волгоградском планетарии назвали точное время наступления полнолуния – 21.29 по московскому времени 5 февраля. Называют эту Луну Снежной неспроста: обычно в эти дни в северном полушарии выпадает больше всего снега (название ей дали в Америке). Прошел снегопад и в Волгограде: коммунальщики с ночи устраняют его последствия и чистят дороги.

Не обязательно выбегать из дома именно в половине десятого вечера: как рассказали в планетарии, идеально круглой Луна будет целую ночь и после 5 февраля. Также Снежную Луну называют Ледяной и Штормовой. Следующего полнолуния стоит ждать 7 марта, на небе можно будет разглядеть Луну Червя.