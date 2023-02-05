В Волгограде на борьбу со снегопадом власти направили более 70 снегоуборочных машин

Группировку снегоуборочной техники усилят, если в этом будет необходимость. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работы по расчистке дорог продолжаются во всех 8 районах города Волгограда, задействовано более 70 комбинированных дорожных машин, - сообщает мэрия города. Утром 5 февраля за окном у волгоградцев заметно побелело. Ночью выпал снег, утром снегопад продолжился. И сейчас метель только усиливается. Городские власти уверяют, что уже с ночи на магистрали Волгограда вышли коммунальные службы, которые сразу же обработали проезжую часть противогололедными реагентами. А после наступления реакции стали убирать снег с дорог.

По данным пресс-службы администрации города, группировку КДМ, погрузчиков и самосвалов власти увеличат, если метель будет усиливаться. По прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти в Волгограде в воскресенье и в понедельник. Благодаря морозам до -6 градусов, вся эта красота сразу не растает, а пока порадует любителей зимних развлечений.