Пилоты нескольких самолетов сообщали об НЛО в небе над Волгоградом 2 февраля

Пилоты сообщили о нештатной ситуации в небе над Волгоградом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

НЛО в небе над Волгоградом видели пилоты нескольких самолетов, чей маршрут походил над городом 2 февраля 2023 года. О происшествии сообщили экипажи рейса из Сочи в Москву авиакомпании S7 Airlines, а также «Аэрофлота» и «России», сообщили тг-каналы Aviaincident и «Авиаторщина».

«Экипаж Airbus A321 S7 Airlines, выполнявший рейс S72046 из Сочи в Москву, за 12 минут до пролета Волгограда на высоте 10 тысяч метров доложил, что наблюдает неопознанный летательный объект слева на траверзе, объект менял цвет и высоту направления перемещения», - говорится в сообщении.

Позднее пилоты еще трех летевших над Волгоградом самолетов также видели НЛО в небе. В это время в воздушном пространстве над городом не было запланировано других полетов. Так что о происшествии все экипажи сообщили в органы безопасности.

Напомним, 2 февраля 2023 года в Волгограде отмечали 80-летие Сталинградской битвы, в город на торжества прилетели множество высоких гостей, иностранных делегаций, президент Владимир Путин.