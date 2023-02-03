"Надо вовремя ремонтировать": Владимир Путин попросил волгоградского губернатора заняться аварийным жильем и качеством воды

Андрея Бочарова не было видно неделю: усиленно готовился к встрече с президентом. Фото: kremlin.ru

2 февраля у президента страны был очень плотный график: Владимир Путин прилетел в Волгоград поздравить жителей с 80-летием Сталинградской победы, а заодно провел ряд рабочих встреч и переговоров. Одна из них – с главой региона Андреем Бочаровым. Перед ее началом президент с волгоградским губернатором ознакомились с экспозицией выставки «Обыкновенный нацизм» в музее-панораме «Сталинградская битва», сообщает сайт Кремля. А после переместились в рабочий кабинет.

Президенту было, за что похвалить волгоградского губернатора, но он указал и на вопросы, к решению которых Бочаров и его команда должны срочно приступить. Президент раскритиковал большой процент аварийного жилья в регионе и указал на экологические проблемы, в частности, касающиеся качества воды.

НУЖНО ВОВРЕМЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

- Вы мне говорили о том, что решаете проблемы дольщиков, но большой процент и аварийного жилья, к сожалению, пока он большой – с этим тоже нужно бороться и нужно принимать соответствующие решения. Нужно эту проблему решать, - с первых минут разговора заявил Бочарову Владимир Путин.

Президент отметил, что та программа переселения, с которой сейчас работают волгоградские власти, составлена еще в 2017 году.

- Надо посмотреть, что там реально существует, - отметил Путин. - Нужно не допускать роста аварийного жилья. Нужно своевременно ремонтировать, приводить в порядок.

Андрею Бочарову осталось только согласиться. Скорее всего, в ближайшее время волгоградские власти займутся этой проблемой так же усиленно, как в свое время обманутыми дольщиками. Вопрос последних практически решены.

- На начало 2023 года у нас осталось 63 семьи. 63 семьи – это тоже много, но, учитывая, что у нас их было более десяти тысяч, то по большому счёту мы в этом году выполним ту задачу, которую мы перед собой ставили, - отчитался о решении проблем дольщиков Андрей Бочаров.

Не дает покоя волгоградскому губернатору и проблема с жильем для детей-сирот. Практически еженедельно кто-то из них жалуется на ущемление своих прав главе СКР. И Бочаров признал, что количество детей-сирот, оставшихся без жилья, в регионе на высоком уровне.

- Здесь нужно решения принимать. Я думаю, по такому же принципу, как мы принимали по обманутым дольщикам. Для этого есть свои предложения. Я изложу их, - заявил глава региона.

ЗАНЯТЬСЯ ЭКОЛОГИЕЙ

- И некоторым проблемам экологического характера тоже нужно уделять особое внимание, в том числе и качеству воды. Это Вам тоже известно, - еще на один момент, над которым волгоградским чиновникам придется усиленно поработать, обратил внимание президент.

Об отсутствии качественной питьевой воды неоднократно говорили жители разных уголков волгоградской глубинки. Бочаров заявил, что бюджетные средства и направлены и на социальное развитие, на развитие муниципальных образований, на благоустройство, на решение проблемных вопросов, в том числе и вопросов экологии.

- Хотя на самом деле вопросов здесь ещё у нас достаточно, касающихся экологической составляющей, - согласился Бочаров.

ХОРОШИЙ ТОВАРООБОРОТ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- В целом, я посмотрел, у вас обстановка хорошая – даже не удовлетворительная, а в целом хорошая, потому что и по производству сельхозпродукции, и по промышленному производству у вас рост, стройка хорошо себя показала, - Владимиру Путину было и за что похвалить Волгоградскую область. Также глава государства отметил, что в регионе хорошо растёт товарооборот внешней торговли, экспорт несырьевой промышленной продукции (вырос на 26,2 процента).

- Импортозамещение у вас на 30 процентов больше, чем за девять месяцев 2021 года. Очень хорошо, - похвалил Путин.

Андрей Бочаров рассказал, что в регионе приняли дополнительные меры поддержки экономики.

- Это позволило не только сохранить производственную мощность, но и существенно нарастить инвестиционную деятельность. За 2022 год мы нисколько не снизили объем инвестиций, и они стали более 180 миллиардов рублей, - пояснил Бочаров.

Глава Волгоградской области пообещал Путину продолжить реализацию крупных проектов на территории региона: кластера по производству спецстали и нержавеющих сталей, развития площадки «Химпрома», строительства объездной дороги вокруг Волгограда, технопарка.

Также Бочаров объявил о новом совместном проекте с «Газпромом»: на днях совместно с газовиками регион приступает к строительству пилотного завода в ЮФО по созданию сжиженого газа. Он расположится на площадке «Быковогаза».