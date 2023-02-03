Волгоградский госжилнадзор нашел около 200 нарушений в работе управляющих компаний

Во дворах проверяют качество уборки от снега и наледи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Инспекторы регионального Госжилнадзора вместе с администрациями городских округов обследовали 2672 многоквартирных дома и двора. В ходе рейдов выявили около 200 нарушений, которые управляющие компании должны устранить в кратчайшие сроки. Сегодня, 3 февраля, проверки теплового контура и качества уборки от снега и наледи прошли в домах Советского района, которыми управляют «УК «ТЭРА» и «ЮГДОМ-ГРУПП», сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГЖИ Волгоградской области.

Инспекторы уже побывали во всех районах Волгограда, а также в других крупных городах региона - Волжском, Камышине, Фролово, Урюпинске и Михайловке. В ходе рейдов специалисты смотрят на входные группы и окна, состояние двора, а также оценивают отопление в подъездах. Оценивают и чистоту в местах общего пользования, наличие информационных досок и того, что на них имеется.