В Волгоградской области нашли сбежавших из дома троих школьников

Полицейские нашли подростков в Волгограде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области нашли без вести пропавших троих школьников. Две 15-ти и 17-летние сестры и их 16-летний друг сбежали из дома в поселке Степной Ленинского района. Их родители обратились в полицию. Было известно, что девушек и юношу увез в Волжский неизвестный им водитель. Полиция смогла найти его, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Были отработаны возможные пути направления несовершеннолетних, - отметили в региональной полиции.

Подростков нашли вечером 27 января. Они добрались до Волгограда, арендовав в Тракторозаводском районе квартиру. Теперь инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних разбираются, почему школьники сбежали из дома. Ранее они так не поступали.

- Семьям, в которой произошли самовольные уходы, полицейскими будет оказана необходимая помощь и консультации по налаживанию взаимоотношений и недопущению впредь таких происшествий, - добавили в региональном Главке МВД.