«Водитель довез их до Волжского»: полиция сутки ищет трех пропавших подростков

Дети пропали 23 января. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области с 23 января ищут трех школьников из поселка Степной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне в отдел полиции Ленинского района обратились родители пропавших детей. Они рассказали, что девочки 15 и 17 лет, а также их друг 16 лет ушли гулять и не вернулись.

Известно, что все трое дружат. Раньше подростки никогда не сбегали из дома, их семьи характеризуются положительно, на учете не состоят. В настоящий момент стражи порядка ведут поиски и просят жителей региона оказать помощь. По предварительной информации, найден водитель, который довез детей до Волжского.

Самая старшая девочка Икромова Савринисо имеет азиатскую внешность, на вид ей 17-18 лет, рост 165 сантиметров, у нее длинные черные волосы. Школьница была одета в черный пуховик, шапку, темные джинсы, желтые сапоги, при себе рюкзак оранжевого цвета.

У ее подруги Икромовой Ситорабону также азиатская внешность, она выглядит на 15-16 лет, худенькая, с длинными черными волосами. Из дома ушла в бирюзовой курточке, темных джинсах и кроссовках, с фиолетовым рюкзаком. Подросток Александр Германов выглядит на 16-17 лет, он высокий, волосы волнистые и светлые, одет во все темное.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам полиции: дежурная часть ОМВД России по Ленинскому району (8-44-78-4-12-61), оперативный сотрудник (7-999-744-13-08), ПДН (+7-904-415-71-12), - обратились полицейские.