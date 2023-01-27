В Волгограде прошла выставка детских рисунков в ФСБ

Такие рисунки представили ребята на конкурс. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Выставка детских рисунков победителей конкурса «Победа под Сталинградом» в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве прошла в региональном управлении в Волгограде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

На конкурс свои рисунки представили дети сотрудников органов госбезопасности региона и воспитанники подшефного детского дома - Серафимовичского центра помощи детям. Среди юных художников – ребята от 3 до 16 лет. Все участники получат благодарности, а за работы, занявшие 1, 2 и 3 место, - подарки.