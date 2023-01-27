В Волгограде вручили боевые награды за СВО добровольцам-военнослужащим

Церемония вручения. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Сегодня, 27 января 2023 года, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония вручения боевых наград семерым военнослужащим-добровольцам за мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции на Украине. Среди наград - орден «Мужества» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

В присутствии ветеранов и юнармейцев высокие боевые награды волгоградским бойцам вручали военком региона полковник Андрей Летунов и вице-губернатор Геннадий Шевцов. Орденом Мужества награжден один из добровольцев, еще пятеро получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени, среди них один камышанин. После небольшого отпуска военнослужащие вернутся в зону СВО.