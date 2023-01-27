Волгоградский облсуд не смягчил приговор экс-главе УФССП Евстигнееву за взятку

Фото: Волгоградский облсуд.

27 января Волгоградский облсуд рассмотрел апелляцию по ранее рассмотренному в Ворошиловском райсуде уголовному делу в отношении бывшего главы УФССП региона Владимира Евстигнеева. Тот так и не признался во взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему дали 7 лет тюрьмы строгого режима. Евстигнеев надеялся выйти на свободу, но не вышло. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство добилось переквалификации уголовной статьи 285 на 286 УК РФ (вместо злоупотребления – превышение должностных полномочий). Приговор от 2022 года остался прежним.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил приговор, переквалифицировав действия Евстигнеева. Также ему назначен штраф в размере 827 тысяч рублей. Окончательное наказание осталось без изменения, - уточнили в облсуде.

Напомним, Евстигнеева поймали на махинации вместе с главой теруправления Росимущества. Пристав через подставное лицо хотел купить арестованную элитную иномарку, которую выставили на торги, при этом процент от стоимости автомобиля заставил заплатить директоры фирмы, реализующего транспортное средство. Взамен он пообещал покровительство, однако сотрудники областного УФСБ вскрыли обман.