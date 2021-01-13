Информация о том, что в Волгограде задержали сразу двух высокопоставленных руководителей – главу теруправления Росимущества Юрия Ефимова, и главного пристава региона Владимира Евстигнеева, появилась еще 12 января. Сообщения появились в телеграмм-канале, но официально задержания никто не подтвердил и не опроверг. Сегодня, 13 января 2021 года, в следственном управлении по Волгоградской области все-таки выдали пресс-релиз, в котором сказано, что руководителей двух областных федеральных структур подозревают во взяточничестве.- По результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников волгоградского ФСБ и регионального Главка, следователи СУ СК по Волгоградской области завели уголовное дело сразу на двух руководителей – главу регионального управления ФССП России и председателя теруправления Росимуществом, - гласит сообщение следственного управления.Подозревают их во взяточничестве. Одного обвиняют в получении через посредника крупной взятки за незаконное оказание ему услуг имущественного характера и за попустительство по службе. Второго – в «посредничестве во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».При этом в СУ СК по Волгоградской области уточнили, что пока никого из подозреваемым не задерживали, и мера пресечения им не избиралась.- Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства возможной противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц региональных управлений ФССП и Росимущества, - отмечают в следственном ведомстве.Отметим, что оба этих руководителя работают в Волгоградской области не более двух лет. Главный пристав был назначен в регион только в феврале 2019-го. Примерно в это же время – после скандала с памятником героям-связистам «Ролик», который стал разваливаться через месяц после реставрации, сменился и глава в теруправлении Росимущества