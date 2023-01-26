Волгоградские лицеисты посмотрели фильм о чекистах в музее ФСБ

Ученикам лицея №6 устроили экскурсию в легендарное место. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Волгоградские лицеисты 26 января побывали в музее ФСБ. В канун 81-й годовщины формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР и 80-летия победы в Сталинградской битве ученикам лицея №6 устроили экскурсию в легендарное место, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

На экскурсии лицеистам рассказали об истории службы госбезопасности в регионе, о подвигах чекистов в годы Великой Отечественной войны. Школьники увидели уникальные архивные документы и фото, обмундирование и оружие, личные вещи и награды. Также ребята посмотрели фильм «Чекисты», пообщались с действующими сотрудниками и ветеранами.