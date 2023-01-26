Новые детекторы трaнспортного потокa установлены в Волгогрaде и Волжском

Новые датчики помогут разгрузить дороги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На дорогах в Волгограде и Волжском установили 30 новых детекторов транспортного потока, которые станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС) агломераций. Детекторы регистрируют проходящее по полосе число автомобилей, что позволяет автоматически рассчитывать и гибко регулировать программы управления движением на главных магистралях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий Волгоградской области.

Так, в 2022 году на самых загруженных перекрестках Волгограда установили 25 детекторов транспортного потока, еще 5 – в Волжском. Это оборудование позволяет мониторить движение, передавать данные о количестве машин на полосах, типе ТС, средней скорости потока. А также управлять «умными» светофорами, которых в этом году станет больше.

Всего в двух крупных городах региона 165 таких детекторов. Датчики – часть программы модернизации автоматизированной системы управления дорожным движением, которая должна повысить пропускную способность городских улиц. Развивают ИТС по программе «Общественные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».