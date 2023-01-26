В Волгограде мужчина скончался в автобусе на остановке

Мужчина умер прямо в автобусе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 25 января 60-летний мужчина скоропостижно скончался прямо в автобусе на остановке «Кинотеатр «Мир» в Ворошиловском районе. Десятки очевидцев, которые ехали в общественном транспорте и находились рядом, были шокированы случившейся трагедией. Следователи организовали проверку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в СУ СКР по региону.

Следователи отмечают, что смерть мужчины не криминального характера. Повреждений и признаков насильственной смерти на теле нет. Да и очевидцев среди пассажиров было предостаточно.