В Волгоградской области определили 12 человек в комиссию по наградам

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил состав комиссии по наградам. Постановление было опубликовано на сайте региональной администрации. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, были определены полномочия губернаторской комиссии и ее состав.

В комиссию вошли 12 человек. Среди них вице-губернатор Евгений Харичкин, который стал ее председателем, замгубернатора Геннадий Шевцов, заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко, первый заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков, председатель общественной палаты региона Татьяна Гензе, председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков и другие.

Комиссия будет постоянно действующим коллегиальным органом при губернаторе. Она создана в соответствии с законом о наградной системе Волгоградской области, который был принят в конце декабря. 12 членов комиссии будут рассматривать представления о награждении и готовить рекомендательные решения главе региона о вручении наград жителям Волгоградской области. Также в ее полномочия войдет рассмотрение предложений об учреждении новых наград или поощрений.