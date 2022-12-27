В Волгоградской области будут вручать почетный штандарт губернатора

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской областной думе 27 декабря проходит заседание, на котором принимаются ряд законов. В частности, парламентарии утвердили во втором окончательном чтении региональную систему наград. Закон существенно расширяет перечень наград Волгоградской области, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облдумы.

- Сформирована единая многоступенчатая система поощрения граждан и организаций, которые внесли особый вклад в развитие Волгоградской области, - отметили в парламенте.

Высшей наградой по-прежнему остается звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Следом по значимости идут ордена «За заслуги перед Волгоградской областью», «За укрепление дружбы и согласия» и Святого благоверного князя Александра Невского. Далее в наградной иерархии находятся 8 медалей, 10 почетных знаков, 24 почетных звания по различным отраслям и сферам деятельности.

Законом депутаты утвердили введение почетного штандарта губернатора. Его будут вручать организациям и трудовым коллективам за значительные достижения. Штандарт будет находиться у награжденных в течение года. Также в системе наград региона - почетные грамоты и благодарственные письма губернатора и облдумы.