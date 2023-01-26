В Волгоградской области водитель погиб из-за выскочившей на встречку «Тойоты»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне утром в Волгоградской области один человек погиб в лобовом столкновении двух иномарок. Авария произошла 25 января в 7.34 на трассе Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе. 41-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу, где влетела в Skoda Octavia, за рулем которой был 38-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель Skoda Octavia от полученных травм погиб на месте ДТП. Мужчину, которой управлял Toyota Camry, госпитализировали.

Напомним, 25 января в Волгоградской области произошла еще одна смертельная авария. В поселке Кировец Среднеахтубинского района водитель Toyota Camry погиб, врезавшись на встречке в «ГАЗель».