Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 9:42

В поселке под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении иномарки и «ГАЗели»

Авария произошла утром 25 января в Среднеахтубинском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 25 января в поселке Кировец Среднеахтубинского района произошла смертельная авария. В 10.30 на улице Дорожной 63-летний водитель за рулем Toyota Camry выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель Toyota Camry получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.