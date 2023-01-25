В поселке под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении иномарки и «ГАЗели»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 25 января в поселке Кировец Среднеахтубинского района произошла смертельная авария. В 10.30 на улице Дорожной 63-летний водитель за рулем Toyota Camry выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель Toyota Camry получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.