В «Ротор» перешел футболист молодежной сборной Беларуси

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» пополнил свой состав защитником Дмитрием Прищепой. 21-летний белорусский футболист был арендован у «Крыльев Советов». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Дмитрий Прищепа является воспитанником «Минска». Летом 2019 года его арендовал «Зенит» из Санкт-Петербурга, после выступления за дубль «сине-бело-голубых» вернулся в родной клуб. В 2021 году защитника подписали самарские «Крылья Советов», весь 2022 год футболист провел в аренде в московском «Велесе». Дмитрий Прищепа выступает за молодежную сборную Беларуси.

Отметим, «Ротор» пополнился нынешней зимой уже четырьмя футболистами. Ранее в волгоградский клуб перешли вратарь Сергей Самок из «Новосибирска», нападающий Дэвид Бигулаев из ставропольского «Динамо». Также в стан «сине-голубых» вернулся полузащитник Юрий Завезен, который уже выступал за «Ротор» в сезоне 2018/2019 годов. Его предыдущим клубом был казахстанский «Атырау».