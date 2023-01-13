«Ротор» подписал контракты с новыми вратарем и нападающим

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» 13 января объявил о подписании контрактов с двумя новичками. Футболистами волгоградского клуба стали вратарь Сергей Самок и нападающий Дэвид Бигулаев. С ними были заключены контракты до лета 2024 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Сергей Самок, которому 21 год, в волгоградскую команду перешел из «Новосибирска». Он родился в Алтайском крае, начал заниматься футболом в родном поселке Тальменка, после чего перешел в школу барнаульского «Динамо». Воспитывался в юношеских командах «Томи», ЦСКА, «Сочи». В прошлом сезоне играл за хабаровский СКА, из которого летом перебрался в «Новосибирск».

Фото: СК "Ротор"

Дэвиду Бигулаеву также 21 год. Он родился во Владикавказе, является воспитанником местного «Спартака». Выступал за «Машук-КМВ», махачкалинское «Динамо», ставропольское «Динамо». В текущем сезоне Второй лиги в 13-ти матчах забил 4 мяча.

Отметим, вечером 13 января «Ротор» самолетом отправляется на первый сбор. Он пройдет в Ессентуках, где подопечные Алексея Стукалова проведут 2 контрольных матча.