Волгоградские врачи спасли жизнь пострадавшей в ДТП пассажирке автобуса с разрывом сердца

Врачи спасли пациентке жизнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградские врачи совершили чудо – спасли жизнь 32-летней пассажирке автобуса, у которой в результате жуткого ДТП случился разрыв сердца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, пациентку госпитализировали в Михайловскую ЦРБ в ночь на 12 января с политравмой. Медики обследовали женщину с помощью КТ и УЗИ, и обнаружили серьезные повреждения на внутреннем органе.

- В результате диагностики обнаружена кровь в перикарде, которая могла привести к тампонаде сердца и летальному исходу, - рассказали в облздраве.

Врачи приняли решение провести срочную операцию. Опытные хирурги нашли источник кровотечения и «залатали» работающее сердце. Сейчас с пациенткой все хорошо, она находится на лечении в Волгограде.

Напомним, в столкновении двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе Махачкала – Москва 12 января травмы получили 9 человек. всем оказали необходимую помощь.