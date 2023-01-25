Волгоградские свалки и «белое море» будут ликвидировать на деньги загрязнителей экологии

В Волгограде и области свалки будут ликвидировать на деньги загрязнителей природы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградская область в числе 41 региона предоставила в минприроды РФ план природоохранных мероприятий, которые будут финансироваться за счет штрафов за экологические нарушения. Деньги пойдут на ликвидацию свалок и на обезвреживание шламонакопителя «белое море», рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

- Направлять средства от штрафов, выплаченных за экологические нарушения, исключительно на оздоровление окружающей среды предложил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному Собранию в 2021 году, - отметили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Волгоградская область после внесенных изменений в закон «Об охране окружающей среды» может тратить поступающие от штрафов средства на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. Также деньги от загрязнителей экологии могут направляться на сохранение и восстановление природной среды, высадку деревьев на месте вырубленных. В 2022 году региональный бюджет пополнился на 72 миллиона рублей за счет штрафов за нарушение природоохранного законодательства и возмещение причиненного окружающей среде вреда. В этом году эта цифра может составит 66,2 миллиона рублей.

Средства от штрафов пойдут на ликвидацию свалок в Волгограде, Фролово, Дубовке, Камышине, Михайловке, Городищенском, Котельниковском, Иловлинском и Светлоярском районах. Кроме того, «экологические платежи» направят на завершение разработки проекта по обезвреживанию шламонакопителя на месте бывшего «Химпрома» на юге Волгограда. Ранее сообщалось, что «белое море» планируют закрыть в «саркофаг».