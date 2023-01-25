Волгоградские волонтеры рассказали о судьбе спасенного в «Родниковой долине» хаски

Фото: приют Лисена.

Волонтеры приюта «Лисена» из Волгограда рассказали о судьбе хаски по кличке Батыр, которого в декабре прошлого года спасли с улицы. Больше месяца назад пса в плачевном состоянии забрали из продуктового магазина на улице Грибанова в «Родниковой долине, куда он забежал погреться. Породистый дворняга дрожал от страха, был голоден и измучен болезнью.

- Наш Батыр набрал вес, заметно похорошел, о болезни уже совсем ничего не напоминает, от нее и следа не осталось. Мы еле поспеваем за ним. Выпадет снег - будет катать на санях нас, столько в нем мощи. Мы ищем нашему Батыру дом! – поделились зоозащитники приюта «Лисена».

Телефон для связи: 8-903-316-43-45.