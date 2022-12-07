В Волгограде зоозащитники спасли с улицы умиравшую от холода хаски

Фото: приют "Лисена".

Накануне, 6 декабря, неравнодушные жители Волгограда забрали с улицы в Советском районе умирающую хаски. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры приюта «Лисена», собаку выбросили давно, но поймать ее было трудно. Животное постоянно убегало. Но в тот день обессилевший пес зашел в магазин на улице Грибанова, где его подобрала зоозащитница Елена Терехова. Девушка привезла питомца в «Лисену».

- Пес выглядит как старичок, но является не таким уж и старым. Сразу несколько недугов выявлены уже сейчас, предстоит лечение. Самое главное, что он сейчас в тепле, - говорят спасители.

Добавим, что горожане крайне возмущены тем, что хозяева выбрасывают породистых собак, ведь на улице хватает бродячих псов. Волонтеры всеми силами стараются помогать – стерилизуют, лечат, пристраивают, но бездомных животных меньше не становится.