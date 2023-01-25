Появилось видео смертельного ДТП с бензовозом в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области на трассе 24 января в ДТП столкнулись бензовоз Mercedes и легковушка Daewoo Nexia. В результате происшествия в Дубовском районе погибла 79-летняя женщина. Региональный Главк МВД опубликовал видео аварии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 14.20 на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград». 50-летний водитель бензовоза Mercedes-Benz Axor выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, которой управлял 60-летний мужчина. Однако по снятым видеорегистратором кадрам видно, что водитель бензовоза пытался уйти от столкновения с легковушкой, которая самая оказалась на встречке, после чего вернулась на свою полосу, где и произошел удар лоб в лоб. Daewoo Nexia разорвало пополам.

На месте происшествия погибла 79-летняя пассажирка легкового автомобиля, в больницу отвезли водителя Daewoo Nexia.