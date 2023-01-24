На трассе в Волгоградской области женщина погибла в ДТП с нефтевозом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области днем 24 января произошло смертельное ДТП. На трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Дубовском районе в 14.40 столкнулись нефтевоз Mercedes и Daewoo Nexia. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате аварии погибла 79-летняя пассажирка легкового автомобиля. В больницу с травмами госпитализировали 59-летнего водителя Daewoo Nexia. От удара легковушку разорвало пополам. ДТП случилось на 597 километре трассы Р-228. На участке магистрали автомобилистам приходится сбавлять скорость, но пробка не образовалась.

Пробка на участке трассы не образовалась, но водителям нужно объезжать место аварии, сбавляя скорость. Скрин с портала "Яндекс.Пробки".

Известно, что нефтевоз был пустым. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии.