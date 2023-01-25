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НовостиЭкономика25 января 2023 6:29

Волгоградцам напоминают про уведомление об исчисленных суммах для ЕНП

Для распределения единого налогового платежа представить его нужно не позднее 25 января 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Новую форму нужно отправить не позднее 25 числа.

Новую форму нужно отправить не позднее 25 числа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцам напоминают, что для распределения единого налогового платежа (ЕНП) юридические лица и индивидуальные предприниматели должны не позднее 25 января 2023 года подать уведомление об исчисленных суммах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФНС России по Волгоградской области.

Касается это авансовых платежей, по которым декларация приходит позже срока уплаты налога. Новую форму юрлица и ИП должны заполнить по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц и упрощенной системе налогообложения.

Одно уведомление об исчисленных суммах можно оформить сразу на несколько периодов, если сумма налога в течение года неизменна. Также в одном документе можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения, отмечают в налоговой.