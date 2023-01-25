Волгоградцам напоминают про уведомление об исчисленных суммах для ЕНП

Новую форму нужно отправить не позднее 25 числа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцам напоминают, что для распределения единого налогового платежа (ЕНП) юридические лица и индивидуальные предприниматели должны не позднее 25 января 2023 года подать уведомление об исчисленных суммах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФНС России по Волгоградской области.

Касается это авансовых платежей, по которым декларация приходит позже срока уплаты налога. Новую форму юрлица и ИП должны заполнить по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц и упрощенной системе налогообложения.

Одно уведомление об исчисленных суммах можно оформить сразу на несколько периодов, если сумма налога в течение года неизменна. Также в одном документе можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения, отмечают в налоговой.