Оставят без света 25 января шесть районов Волгограда

Электричества не будет в сотнях домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татьянин день, 25 января 2023 года из-за плановых работ энергетиков обесточат сотни домов в шести районах Волгограда. Среди коммунальных страдальцев без света и удобств в День студента временно останутся жители десятков улиц Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. Отключения электричества запланированы в разное время и продлятся до восьми часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Красном 25 января 2023 снова планируют отключить электричество с 9 до 17 часов в частном секторе: ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Капитанская, 2-34, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, ул. Южная, 4-8, 1-7, пер. Вогульский, 15, 17, 19а.

В Ворошиловском районе обесточат 25 января с 13 до 17 часов один дом – на улице Рабоче-Крестьянской, 14.

Дзержинскому району повезло куда меньше. Там в зоне отключений с 9.00 до 16.00 окажутся дома по адресам: ул. Краснополянская, 1, 1а, 3, 5, 5а, 9 (храм), ул.51-й Гвардейской Дивизии, 1, 3 и 5. И с 9.00 до 17.00 отключат свет еще на трех улицах: ул. Васильсурская, ул. Городнянская, ул. Кубанская.

В Советском районе обесточат пять домов: пр. Университетский, 73, ул. Петроградская, 5 и 7, ул. Краснопресненская, 17 и 19. Света не будет с 9.00 до 12.00.

В Кировском районе в Татьянин день электричества не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Красных Партизан, дома №51-63, 30-64, ул. Кленовая, №31-39, 32-40, ул. Кизиловая, 69-71а, ул. Еловая, 38-44, ул. Североморская, №1а-19, 2-12, ул. Тростниковая, №66-70а.

В Красноармейском районе отключения света 25 января продлятся с 6.00 до 11.00 и затронут дома на 11 улицах: Дальневосточная, Изобильная, Кольцова, Леваневского, Магистральная, Подгорная, Семипалатинская, Хабаровская, Шоссейная, Янтарная и в переулке Подгорный.