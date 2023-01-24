За год минимальный набор продуктов питания в Волгоградской области подорожал на 5,4%

В набор входят 33 позиции продовольственных товаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

За 2022 год условный (минимальный) набор продуктов питания в Волгоградской области подорожал на 5,4%. Стоимость 33 позиций продовольственных товаров в конце декабря для одного человека составила 4866,7 рубля. Конечно, этих продуктов недостаточно человеку для полноценной здоровой жизни. Набор предназначен для сопоставления уровня потребительских цен на продукты в регионах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Большая часть стоимости (минимального) набора продуктов в Волгоградской области приходится на хлеб, муку, макароны и крупы – 24,6%. Чуть меньше – 21,4% - на молоко, творог, сметану и прочие молочные продукты. Всего 19,1% в структуре занимают мясо и птица, 14,2% - овощи. Чай, печенье и карамельки составляют 7,0% от общей цены набора, масло и жиры – 5,6%. Меньше всего в этой корзине тратится на рыбу -3,9%, сахар и яйца – по 2,1%.

В целом по ЮФО стоимость набора выше, чем в Волгоградской области - 5282,7 рубля на человека. Наиболее высокие цены в Крыму и Краснодарском крае, где планка превышает 5600 рублей, максимальные – в Севастополе – 5749,5 рубля. При этом согласно статистике, выше всего цены на продукты из года в год в марте, ниже всего – в июле.