Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 13:29

Жителям Волгограда грозит полумиллионный штраф за использование квадрокоптеров

С января в регионе временно запретили полеты дронов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцам грозит до 500 тысяч рублей штрафа за использование квадрокоптеров

Волгоградцам грозит до 500 тысяч рублей штрафа за использование квадрокоптеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области с нового года действует запрет на использование квадрокоптеров. Эта мера временная, но ее действие пока никто не отменял. Между тем, стало известно, какие штрафы грозят жителям Волгограда и области за несогласованную съемку с дронов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, штрафы прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. По статье 11.4 для физических лиц они составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусматривается штраф в 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. Полеты квадрокоптеров отслеживает транспортная прокуратура и ФСБ.

Напомним, в Волгоградской области ввели запрет на полеты дронов с 1 января. Не могут подняться в воздух квадрокоптеры любых типов. Однако можно получить разрешение на полеты и съемку с высока, для этого нужно обратиться в оперативный штаб.