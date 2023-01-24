Жителям Волгограда грозит полумиллионный штраф за использование квадрокоптеров

Волгоградцам грозит до 500 тысяч рублей штрафа за использование квадрокоптеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области с нового года действует запрет на использование квадрокоптеров. Эта мера временная, но ее действие пока никто не отменял. Между тем, стало известно, какие штрафы грозят жителям Волгограда и области за несогласованную съемку с дронов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, штрафы прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. По статье 11.4 для физических лиц они составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусматривается штраф в 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. Полеты квадрокоптеров отслеживает транспортная прокуратура и ФСБ.

Напомним, в Волгоградской области ввели запрет на полеты дронов с 1 января. Не могут подняться в воздух квадрокоптеры любых типов. Однако можно получить разрешение на полеты и съемку с высока, для этого нужно обратиться в оперативный штаб.