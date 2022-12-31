Запрет на квадрокоптеры введен в Волгоградской области

Снять город сверху можно будет только с разрешением оперштаба. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области введен запрет на полеты квадрокоптеров. Постановление губернатора от 28 декабря 2022 года предусматривает ограничения на использование всех типов беспилотных воздушных судов вне зависимости от их массы. Исключения для дронов – только по согласованию с оперштабом. Такое решение приняли из соображений безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Такое решение принято в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Согласно постановлению, действует запрет со дня официального опубликования. Так что, чтобы заснять новогодний Волгоград с высоты птичьего полета, придется получать спецразрешение у оперативного штаба.