В Волгограде запустили сервис онлайн бронирования услуг Bronixs

Сервис рассчитан на услуги салонов красоты, ремонтных бригад и других предпринимателей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградская IT-компания «Волга» запустила новый сервис бронирования Bronixs, который позволяет записываться к мастерам онлайн. Сервис рассчитан на услуги салонов красоты, ремонтных бригад и других предпринимателей, которым нужно автоматизировать свою деятельность и набрать клиентскую базу. Создать и внедрить Bronixs помогли 500 тысяч рублей за победу в региональном грантовом конкурсе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Разработчики и чиновники считают, что разработка волгоградской компании поможет эффективно управлять процессами не только предпринимателям, но и крупным организациям. Пока компания «Волга» запустила пробную версию сервиса. Бизнесу из Волгограда предлагают бесплатную подписку на три месяца или без ограничений по итогам конкурса на привлечение друзей.