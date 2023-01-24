В Волгограде пострадавшую в ДТП с маршруткой девочку 12 лет перевели из реанимации

В Волгограде пострадавшую в ДТП с маршруткой 12-летнюю девочку перевели из реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 января комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о состоянии пациентов, которые пострадали в ДТП маршрутки №8С и КамАЗа в Кировском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, 48-летнюю женщину и 36-летнего мужчину выписали из больницы. 12-летнюю девочку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

- Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных четверых пострадавших без изменений, - уточнили в комитете здравоохранения.

Напомним, в аварии 18 января погибли 3 человека, в том числе 12-летний подросток. Еще 9 пассажиров были госпитализированы с травмами, среди них – четверо детей.