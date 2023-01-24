Рост тарифов на ЖКХ разогнал инфляцию в Волгоградской области до 11,4%

Коммуналка в декабре подорожала на 9%. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Годовая инфляция в Волгоградской области на конец 2022 года составила 11,4%. В декабре ее разогнал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 9%. При этом инфляция в регионе в итоге оказалась ниже, чем в Южном федеральном округе (11,7%) и в стране (11,9%), сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

«В конце года общий рост цен сдерживала стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров», - подчеркнул управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Благодаря открытию нового завода в регионе подешевели овощные консервы. Сказались на инфляции и высокие урожаи фруктов и овощей. В конце 2022 года также замедлился рост цен на сливочное масло, сыр и маргарин.

Что касается непродовольственных товаров, то из-за низкой потребительской активности и появления новых брендов подешевели бытовая техника и мебель. Кроме того, в декабре стали доступней машины и шины.

Согласно прогнозу Банка России, в 2023 году инфляция снизится до 5 - 7%.