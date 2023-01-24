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НовостиСпорт24 января 2023 10:32

Волгоградский «Ротор» на сборах проиграл махачкалинскому «Динамо»

Коллектив Алексея Стукалова уступил со счетом 0:2
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» уступил во втором матче на сборах в Ессентуках. «Сине-голубые» со счетом 0:2 проиграли махачкалинскому «Динамо». Команда, выступающая в Первой лиге, оба мяча забила с пенальти.

Этот матч стал заключительным для «Ротора» на сборах в Ессентуках. Ранее «сине-голубые» разгромили молодежку «Ахмата». Вечером 24 января подопечные Алексея Стукалова отправятся в Волгоград. После нескольких выходных у волгоградской команды начнется второй сбор. Он пройдет с 28 января по 10 февраля в Крымске.