Волгоградский «Ротор» на сборах проиграл махачкалинскому «Динамо»

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» уступил во втором матче на сборах в Ессентуках. «Сине-голубые» со счетом 0:2 проиграли махачкалинскому «Динамо». Команда, выступающая в Первой лиге, оба мяча забила с пенальти.

Этот матч стал заключительным для «Ротора» на сборах в Ессентуках. Ранее «сине-голубые» разгромили молодежку «Ахмата». Вечером 24 января подопечные Алексея Стукалова отправятся в Волгоград. После нескольких выходных у волгоградской команды начнется второй сбор. Он пройдет с 28 января по 10 февраля в Крымске.